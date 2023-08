Gironi Champions League, le possibili date degli incontri del Napoli

Oggi sono stati definiti i gironi della Uefa Champions League 2023/24. Il Napoli, che partiva dalla prima fascia, è stato accoppiato con il Real Madrid, con lo Sporting Braga e con l’Union Berlino. Ciò che resta da definire, sono le date e gli orari delle varie partite. Il calendario verrà stabilito sabato 2 settembre. Le possibili date sono, per quanto riguarda la prima giornata il 19 o il 20 settembre. La seconda giornata invece potrebbe cadere il 3 o il 4 ottobre. Per la terza bisognerà aspettare il 24 o il 25 ottobre. La quarta potrebbe capitare o il 7 o l’8 novembre. Per la quinta toccherà o il 28 o il 29 novembre. La sesta e ultima giornata invece, sarà a dicembre: o il 12 o il 13.

GIORNATA 1: 19 o 20 settembre

GIORNATA 2: 3 o 4 ottobre

GIORNATA 3: 24 o 25 ottobre

GIORNATA 4: 7 o 8 novembre

GIORNATA 5: 28 o 29 novembre

GIORNATA 6: 12 o 13 dicembre