Dalla Francia – Napoli, tentazione Soumaré per il centrocampo. La concorrenza

Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato, il Napoli starebbe pensando di compiere un affondo last minute per Boubakary Soumaré, centrocampista del Leicester City. Vista la discesa del club in Championship, molte squadre si sono affacciate alla porta per provare a prendere il calciatore. Il Napoli, che è in corsa da qualche settimana, non si arrende. Il calciatore piace molto a Rudi Garcia. Oltre ai partenopei, ci sono in lizza l’Inter e il Lione, che si sono avvicinati nelle ultime ore. Resta più defilato il Siviglia.