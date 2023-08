CorSera – Ansia Champions, l’obiettivo del Napoli con Garcia

I sorteggi di Champions League, in programma oggi alle 18:00 a Montecarlo, sono l’occasione per il Corriere della Sera per fare una riflessione sul cammino concluso lo scorso anno in Europa dalle italiane e un’altra riflessione su quel che sarà nel futuro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“L’anno scorso, sorprendendosi anche un po’, il nostro calcio in crisi, senza soldi e senza stadi, ha piazzato tre squadre nelle tre finali e anche se le ha perse tutte, peraltro sempre meritando di vincere, non sono sfuggiti i segnali di una rinascita che adesso, ecco la ragione dell’ansia, va confermata. L’Inter grazie alla finale con il City ha acquisito una consapevolezza che è diventata in fretta maturità, il Milan ha messo insieme una squadra che può fronteggiare l’Europa, il Napoli scintillante di Spalletti vuole confermarsi e migliorare con Garcia. La Lazio completa il quartetto di fantastiche speranze, mentre Roma e Atalanta aspettano l’Europa League. E siamo alla Fiorentina, la settima sorella europea, incostante e umorale, meravigliosa al debutto con il Genoa e sciagurata in casa del Rapid e tutte e due le cose contro il Lecce”.