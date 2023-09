Conference League, qualificata la Fiorentina. Battuto il Rapid Vienna per 2-0

La Fiorentina ha centrato la qualificazione alla fase a gironi di Conference League. Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno battuto per 2-0 il Rapid Vienna, ribaltando la sconfitta per 1-0 subita in Austria la settimana scorsa. La viola ha decisamente dominato il match, ma è riuscita a trovare il guizzo vincente solo al 90′, su un calcio di rigore siglato da Nico Gonzalez. L’argentino ha realizzato anche il gol del vantaggio. Dunque, anche i toscani parteciperanno in Europa nel corso della stagione 2023/24, dopo il sogno sfiorato di vincere proprio la Conference League la scorsa annata.