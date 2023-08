Cm.it – Rinnovo Kvaratskhelia, la richiesta potrebbe superare i 5 milioni

Marco Giordano, giornalista per Calciomercato.it, ha scritto a proposito della situazione del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia sul suo profilo Twitter. Secondo quanto riportato, non c’è stato alcun incontro tra l’agente del giocatore Mamkua Jugeli e il club, e la sua richiesta potrebbe superare i 5 milioni di euro. “Fino alle ultime ore, nessun incontro tra Mamuka Jugeli, agente di Kvara ed il Napoli. Il procuratore non è stato ricevuto da De Laurentiis che ritiene di avere un contratto lungo tra le mani. La richiesta di rinnovo potrebbe superare i 5 milioni”.

