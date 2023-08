CdM – L’arrivo di Lindstrom potrebbe mettere fine all’egemonia culturale del 4-3-3

Martedì è stato ufficializzato l’arrivo di Jesper Lindstrom al Napoli con un tweet di De Laurentiis. Il giorno dopo (ieri), il danese ha svolto la sua prima seduta con tutto il gruppo di Rudi Garcia. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il suo arrivo potrebbe segnare il definitivo cambio di modulo del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Lindstrom è stato preso proprio perché Garcia possa continuare ad andare in questa direzione, per rendere ancora più imprevedibili i movimenti e le giocate alle spalle del centravanti. Il suo innesto potrebbe consentire di passare a un altro modulo di gioco: stiamo parlando del 4-3-2-1, un sistema derivato dal 4-3-3 in cui i due trequartisti agiscono in posizione più centrale, nello spazio tra la difesa e il centrocampo avversari. L’arrivo di Lindstrom ha reso più ampio e più vario il menu tattico del Napoli. E potrebbe segnare la fine dell’egemonia culturale del 4-3-3 o almeno della sua versione più radicale. Ora sta a Rudi Garcia dimostrare che si tratta della scelta giusta, per il Napoli”.