Scotto: “Rinnovo Osimhen-Napoli, ci siamo: cifre e dettagli”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, si è espresso così in merito ai rinnovi di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia tramite il suo profilo Twitter. Ecco cosa ne pensa:

“L’ultima proposta di Aurelio De Laurentiis per il rinnovo di Osimhen è di 11 milioni a stagione e clausola da 150 milioni. Il presidente non si spingerà oltre. Prolungamento di due anni. Il calciatore non ha ancora dato una risposta e sta riflettendo. Se non dovesse accettare resterà con l’attuale contratto. Senza clausola avrebbe la possibilità di liberarsi più facilmente (prezzo più basso) la prossima estate. Nessun rischio di un addio immediato con destinazione Arabia perché il giocatore è stato dichiarato incedibile. Il club azzurro è fiducioso per una risposta positiva. Rinnovo in arrivo anche per Kvaratskhelia. L’accordo resta quello di qualche settimana fa: 2.5 milioni più bonus e la possibilità di scalare l’ingaggio a salire in futuro. Nessuna clausola rescissoria“.