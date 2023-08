Mattino – Mercato Napoli chiuso: difficile trattare per Lo Celso e Ambrabat

Il colpo Jesper Lindstrøm potrebbe essere stato l’ultimo della sessione estiva di calciomercato del Napoli.

Sebbene si parli ancora delle trattative Giovani Lo Celso e Sofyan Amrabat, l’edizione odierna de Il Mattino spiega che sarà difficile per la società azzurra chiudere con altre new entry, considerando anche l’aspetto legato all’equilibrio finanziario stabilito dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Questo quanto si legge sul quotidiano: “Lo Celso non dà segnali da Londra. E a questo punto, a poche ore dal gong, il mercato in entrata potrebbe dirsi concluso (Amrabat è operazione assai complicata). 50 milioni spesi per Natan (12), Cajuste (13) e Lindstrøm (25) bilanciano i 50 milioni incassati dal Bayern per la clausola di Kim. La regola, nel Napoli, resta sempre la stessa: l’equilibrio finanziario ed economico. Il faro della gestione quadi ventennale di De Laurentiis“.