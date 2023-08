Mattino – Addio Lozano, manca poco. Il messicano chiede una buonuscita

L’addio di Hirving Lozano è sempre più vicino. Il messicano tornerà in Olanda, dove vestirà nuovamente la maglia del PSV Eindhoven.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante avrebbe preferito un’altra destinazione per portare avanti la sua carriera. Rifiutando l’affare, però, si sarebbe ritrovato fuori la rosa del Napoli, visto che Aurelio De Laurentiis gli ha ribadito diverse volte che non fa più parte dal progetto.

Raggiunta l’accordo tra i due club, adesso spetta al Chucky trovare l’intesa economica con il PSV: il giocatore ha chiesto al club azzurro una sorta di buonuscita per accettare l’ingaggio al ribasso degli olandesi.

La trattativa è a un ottimo punto.