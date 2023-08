Malagò: “Candidatura per Euro2032 con la Turchia? Loro hanno gli stadi già pronti”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, è stato intervistato a RadioTv Serie A, dove ha parlato a proposito della discussa decisione di presentare una candidatura congiunta con la Turchia per ospitare Euro2032.

“È stata fatta una scelta, da qualcuno forse non condivisa per quello che comporta in termini di politica internazionale, ma dobbiamo guardare quale era l’alternativa: giocarsi la partita con la Turchia, vincere o perdere. L’Italia ha storia e prestigio, ma la Turchia, e in particolare credo che Istanbul sia la città che ha proposto più candidature per i grandi eventi senza ottenerne uno, prima o poi questo accade. Poi loro hanno gli stadi pronti, mentre noi ad eccezione di uno e mezzo dobbiamo fare tutto. Per cui una cosa è farne 5, un’altra è farne 10-12”.