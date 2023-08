La proposta di Delio Rossi: “Favorevole a inserire ex calciatori in sala Var”

Delio Rossi, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ognuno interpreta il 4-3-3 in un modo diverso, non esiste un unico modo di interpretare un modulo. Dipende dalle caratteristiche dei giocatori, per esempio Leao è molto bravo nella fase di possesso e molto meno bravo nel recuperare. Errori arbitrali? Gli arbitri sono dei dilettanti e fanno i giudici dei professionisti. È un’anomalia il fatto che un dilettante giudichi dei professionisti. Se io, professionista, sbaglio tre partite mi mandano a casa. L’arbitro se sbaglia dopo dieci giorni torna in campo. VAR? Sarei anche favorevole all’inserimento di ex calciatori che possano anche giocare in quarta serie o in Serie C. Gli arbitri non hanno il senso del gioco, perchè per diventare arbitro vuol dire che non riesci a giocare a calcio e per restare nell’ambito fai l’arbitro”