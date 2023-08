Come già annunciato tempo fa, Khvicha Kvaratskhelia non è in vendita. Arrivato poco più di un anno fa, il georgiano ha spiazzato tutti e con il suo agente Mamuka Jugeli si lavora al più che meritato rinnovo. Giovanni Scotto sul quotidiano Il Roma spiega: “L’accordo resta quello di qualche settimana fa: 2,5 milioni più bonus e la possibilità di scalare l’ingaggio a salire in futuro. Nessuna clausola rescissoria”.