Grillo: “Prima di Lindstrom il Napoli acquistò già da Francoforte, lo presi io”

Jasper Lindstrom è un nuovo giocatore del Napoli. Ma non è la prima volta che il club partenopeo pesca dall’Eintracht di Francoforte. Proprio di questo ha parlato l’ex ds del Napoli Franco Grillo a Radio Crc.

Ecco le sue parole: “Il Napoli è bravo a scoprire i talenti perché ha uno buono scouting. Conoscere il calcio è importante, ma per guardare i calciatori in prospettiva ci vuole competenza e il Napoli ce l’ha. I bravi giocatori tutti li conoscono e vanno nei grandi club, il Napoli invece è stato bravo a crearsi il suo scouting personale, indipendentemente da quello del direttore sportivo”.

Poi Grillo ha continuato: “Dall’Eintracht presi per il Napoli Thorsten Flick, fu un acquisto importante. Lindstrom è un attaccante che sa giocare da prima punta e da esterno. E’ alto per cui meno esplosivo di Perisic, ma ha forza e velocità. La qualità migliore di Lindstrom è la tecnica e poi ha dribbling, sa crearsi spazio ed è interessante perché non è ancora esploso del tutto. Ha caratteristiche importanti e l’età giusta”.