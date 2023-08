Del Genio: “Sorteggio Champions? Ecco chi deve evitare il Napoli. Lindstrom? Potenzialmente fortissimo”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Sorteggio Champions? Il Newcastle in quarta fascia è la vera mina vagante del sorteggio, vedremo domani cosa succederà. Il Napoli ha tutte le carte in regola per andare avanti in Europa, la rosa si sta completando nel migliore dei modi. Ero stato tra i pochissimi a dire che il mercato del Napoli non era ancora terminato, oggi non so dire se ci sarà o meno un ultimo colpo. Credo che qualche altra cosa si proverà a fare, ma non sono certo che accadrà. Lindstrom? È un giocatore tatticamente molto intelligente, nulla da dire su tecnica e velocità. Ha un passo e un’accelerazione incredibili. Penso che per tutte le qualità che possiede, siamo dinanzi ad un giocatore potenzialmente fortissimo”.