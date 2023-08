Da Verona – Il Napoli insiste per Faraoni. La situazione

Il Napoli insiste per Faraoni. Lo scrive l’edizione odierna de L’Arena, giornale di Verona. L’obiettivo degli azzurri è avere un vice Di Lorenzo per far rifiatare il capitano. Inoltre, i rumours di mercato avvertivano che Zanoli sarebbe partito in prestito se fosse arrivato il capitano dei gialloblù. “Il Napoli insiste per Marco Davide Faraoni come vice Di Lorenzo – spiegano da Verona – Difficile che l’Hellas si privi di una delle sue colonne a tre giorni dalla fine del mercato, ma il giocatore potrebbe far prevalere la propria volontà”.