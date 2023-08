CdS- Lindstrom, l’emozione al suo arrivo cancella la delusione per Gabri Veiga

L’attesa di Gabri Veiga al Napoli è stata tanta, molti tifosi si sono radunati fuori a Villa Stuart a Roma. Lo fanno sempre, anche per gli acquisti della Primavera. Sono partenopei che vivono nella capitale. C’erano proprio tutti, anche la tv, è stata una grande delusione per i tifosi giunti lì. Ci è voluto l’arrivo di Jesper Lindstrom per cancellare la delusione. “E invece il nuovo asso – secondo danese nella storia del club, il primo fu Nielsen nel 1968-69 – ha rispettato impegni e appuntamenti, accettando una di quelle sfide che possono cambiare le prospettive di una carriera che a soli 23 anni ha già vissuto momenti emotivamente intensi come la vittoria del titolo in Svezia col Brondby o come l’Europa League (decisamente più prestigiosa) conquistata nel 2022 insieme all’Eintracht. Ma vuoi mettere il golfo, la Serie A, il tricolore sul petto?”. Lo scrive il Corriere dello Sport.