CdM – Luna Park Napoli, Garcia lavora per sfuggire alla prevedibilità

Il Corriere del Mezzogiorno offre un’attenta analisi del nuovo gioco di Rudi Garcia. Il nuovo Napoli o, meglio Luna Park Napoli come lo ha definito il quotidiano, è reduce da 2 vittorie con 5 gol e uno solo subito. “Lindstrom è un volto nuovo del luna park Napoli, di una squadra che è in continua evoluzione. L’atteso tocco di Garcia si sta iniziando a vedere, non c’è alcuna trasformazione rispetto al glorioso recente passato ma la voglia di aggiungere altre idee per sfuggire al rischio di diventare prevedibili. È un Napoli camaleontico, che percorre soluzioni diverse per rendere ancora più esplosiva la macchina offensiva: gli inserimenti dei centrocampisti, il lavoro degli esterni, l’idea delle due punte insieme sperimentata anche contro il Sassuolo in dieci uomini. Cinque gol in due partite, il luna park Napoli non vuole fermarsi, sta per accendersi anche la luce di Lindstrom”.