Cassano: “Lo ribadisco, il Napoli farà fatica ad arrivare tra le prime quattro”

Antonio Cassano, durante “Triplice Fischio” in onda sulla BoboTv, si è soffermato nuovamente sul Napoli e sul suo percorso in campionato.

Queste le parole dell’ex calciatore: “L’altra volta ho detto che il Napoli farà fatica a entrare tra le prime quattro. Lo ribadisco. Per 3-4 mesi avrà il residuo di ciò che ha fatto lo scorso anno il genio di Spalletti. Anche se parto dal presupposto che Garcia mi piace tanto, è una persona perbene e brava, intelligente e umile. Arriva a Napoli dove la maggior parte delle robe che vedo in queste due partite, è ancora il Napoli di Spalletti. L’unica cosa che posso dire in queste due partite è che sto notando meno il giocatore che più mi fa impazzire del Napoli: Lobotka, è meno padrone della partita e della palla. Lo stanno scavalcando molto, andando molto più diretti. Io ho detto delle robe forti, io sono convinto che il Napoli faticherà a entrare nelle prime quattro e lo continuo a dire. Garcia sta cercando di metterci del suo, lì si possono anche fare dei danni: voglio capire delle situazioni fra quattro mesi. Stanno molto scavalcando la zona centrale del campo, dove Lobotka l’anno scorso dominava. Per sette mesi, il Napoli ha fatto il più bel calcio d’Europa col City grazie a Lobotka. Non so, il Napoli ha vinto due gare meritate, ma non mi ha convinto. La squadra non cerca tanto Lobotka“.