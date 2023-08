Addio Lozano, parla l’ex agente: “È più forte di Lindstrom”

L’ex agente di Lozano Alessandro Monfrecola ha parlato del suo ex assistito a Radio Marte, per parlare dell’imminente addio del messicano.

Ecco le sue parole: “Lozano al Psv? Trattativa in stato avanzato, ad Eindhoven lo aspettano con grande ansia perché ha lasciato ottimi ricordi. Sicuramente in Olanda è stato apprezzato più rispetto a quanto non lo sia stato a Napoli, è anche vero che il vero Chucky a Napoli si è visto poche volte, soprattutto con Gattuso”.

Poi ha continuato: “Chi fa l’affare? Direi Psv e Napoli, perché gli olandesi accolgono un calciatore forte a soli 15 milioni dopo averne incassati 45 4 anni fa, il Napoli perché ottiene un buon riscontro economico, tenendo conto che il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2024. Lozano invece fa un passo indietro rispetto al Napoli, avrà anche uno stipendio ridotto rispetto agli azzurri. Attende una buonuscita? Non saprei, ma Lozano è un ragazzo perbene e non tirerà la corda se gli accordi saranno trovati. Il Psv ha stasera l’impegno con il Rangers, questo rallenta un po’ la chiusura dell’affare, anche se in Messico sono molto fiduciosi che si possa chiudere a breve”.

Infine ha risposto alla domanda più importante: “Lindstrom più forte di Lozano? Il vero Lozano, al Psv e col Messico, è secondo me più forte del danese, che resta un ottimo acquisto per il Napoli”