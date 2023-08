Adani: “Il Napoli ha i due top player del campionato, lotterà per lo scudetto”

Lele Adani, ex calciatore eo oggi opinionista, ha parlato a proposito del Napoli nel corso della trasmissione Triplice Fischio, in onda sulla BoboTv.

“Il Napoli ha i due giocatori più forti della Serie A: Osimhen e Kvaratskhelia. Insieme a Lautaro sono la Top 3 del campionato. Avendo quei giocatori, anche essendo una squadra diversa da quella dell’anno scorso può vincere lo scudetto. Per me non farà fatica ad andare in Champions, arriverà nelle prime quattro e lotterà certamente per il titolo. Parlando di cose diverse dalla socrsa stagione, concordo sul fatto che Lobotka sia meno coinvolto nella manovra rispetto all’anno scorso. L’ha ammesso anche Rrahmani alla Rai che quest’anno rischiano meno la giocata quando il Napoli viene pressato. Dunque, nella manovra si passa meno da Lobotka e si va diretti davanti”.