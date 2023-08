Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttosport Gianluca Gaetano è fuori mercato. Il Napoli ha intenzione di continuare ad avere in rosa il centrocampista azzurro. Il calciatore era stato cercato da Frosinone, Empoli e Verona, ma continuerà a vestire la maglia con il tricolore. Il quotidiano, oggi in edicola, riporta anche novità in merito al nuovo contratto di Piotr Zielinski che rinnoverà fino al 2026 e per Khvicha Kvaratskhelia che sarà blindato da ADL fino al 2028.