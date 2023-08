Il Mattino – Lozano sempre più vicino al PSV, le cifre della trattativa

Il PSV Eindhoven fa sul serio per Hirving Lozano. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il messicano potrebbe lasciare Napoli nelle prossime ore. Questo quanto evidenziato:

“La distanza tra le parti si è assottigliata e la fumata bianca potrebbe essere dietro l’angolo. Il Napoli chiede 15 milioni di euro per il suo cartellino, mentre il club olandese dopo la prima offerta (10 milioni) si è spinto fino a 12. Si tratta. In ballo c’è anche l’eventuale percentuale della futura rivendita e sopratutto l’ingaggio del messicano che a Napoli percepisce uno stipendio da 4,5 milioni e non intende scendere al di sotto dei tre milioni a stagione, ma dietro un contratto triennale con il PSV. Staremo a vedere. L’impressione è che la trattativa vada in porto. Il tempo, però, stringe. Il conto alla rovescia è partito e venerdì si chiudono le liste”.