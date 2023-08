Il Mattino – ADL blinda Osimhen, presto la firma sul nuovo contratto: i dettagli

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul futuro di Victor Osimhen. Stando a quanto riportato dal quotidiano ADL vuole chiudere al più presto la questione con una firma sul contratto fino al 2026. Questo quanto evidenziato:

“Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, mentre quello arabo avrà una settimana in più, per tenere in sospeso con i suoi petrodollari i top player di mezza Europa. Tra questi, inutile dirlo, c’è Osimhen. DeLa, però, conta di chiudere la telenovela con un rinnovo di un anno (fino al 2026), raddoppiando la cifra del suo ingaggio (oltre 10 milioni di euro a stagione) con una clausola rescissoria da 150 milioni”.