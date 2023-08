Tra gli ostacoli che il Milan dovrà superare per provare a strappare Mehdi Taremi al Porto, c’è anche Sergio Conceiçao: come ha spiegato questa mattina la Gazzetta dello Sport, in effetti, l’allenatore del Porto spingerebbe per la permanenza al centravanti iraniano, considerato anche che il calciomercato chiuderà a breve.