Gazzetta esalta Lindostrom: “Può portare freschezza e qualità”

Il Napoli piazza un colpo fondamentale per lo scacchiere azzurro, il danese è un vero jolly offensivo capace di svariare per tutto reparto offensivo, ecco come ce ne parla la Gazzetta dello Sport:

“Lindstrom dovrebbe prendere il posto di Lozano, ma non è un esterno classico, anzi, è un trequartista che può svariare portando qualità, freschezza e più varietà del messicano, visto che ha giocato in tutti i ruoli dell’attacco ed è nato da fantasista. Può essere prezioso anche se Garcia variasse sul 4-2-3-1. In Germania il meglio lo ha dato da trequartista esterno, quando l’Eintracht si disponeva con il 3-4-2-1. Nel trofeo europeo vinto nel 2022 sono uscite le sue qualità e tutta la fase offensiva ne beneficiava. Lui da una parte, quella destra, e il laziale Kamada dall’altra a scambiare la posizione per trovare la profondità a turno, sorprendendo gli avversari. Una pacchia per le punte