CdM – Retroscena Lindstrom, il calciatore era vicino al Napoli già in passato

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli sveltando un retroscena sulla trattativa di Jesper Lindstrom. Il calciatore è a un passo dal vestire la maglia azzurra, il suo nome era stato vicino al club anche il passato:

“È un patrimonio tecnico ereditato dalla gestione Giuntoli, coltivato in questi anni dal monitoraggio dello scouting azzurro che ha trovato continuità anche dopo l’avventura dell’attuale direttore sportivo della Juventus. Un anno fa, nei giorni in cui l’affare Raspadori sembrava non sbloccarsi, fu un’idea concreta ma il desiderio della dirigenza del Napoli è tornato quando in Champions al Deutsche Bank Park, Lindstrom nella gara d’andata con l’Eintracht fu uno dei pochi a creare grattacapi agli azzurri soprattutto nella fase iniziale della partita”. Questo quanto si legge sul quotidiano.