Tuttosport- Lindstrom al Napoli, contratto di 5 anni: le cifre

Dopo la fumata nera di Gabri Veiga, il Napoli ha deciso di chiudere il mercato tentando un altro colpo. Questa volta si parla del centrocampista danese, Jesper Lindstrom. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport che ha svelato le cifre dell’affare: “Il Napoli è pronto a piazzare un grande colpo per la fascia destra: in arrivo l’esterno offensivo danese Jesper Lindstrom, che ha già detto sì al club di De Laurentiis per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Operazione da 20 milioni, con l’Eintracht Francoforte già alla ricerca di un sostituto”.