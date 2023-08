Continua la trattativa tra il PSV e il Napoli per il ritorno del Chucky in Olanda. Distanza di 5 milioni di euro tra richiesta e offerta, gli olandesi hanno messo sul piatto 10 milioni più bonus, ma il Napoli continua a chiederne 15. Il Napoli sta lavorando con la squadra olandese per trovare un’intesa sulla formula dell’operazione per il trasferimento del messicano che ha dato il suo placet.