Gennaro Iezzo ha speso parole encomiastiche per la prestazione di Giovanni Di Lorenzo contro il Sassuolo. Queste le dichiarazioni rilasciate nel corso de ‘La Domenica Azzurra’: “Il capitano è veramente un giocatore formidabile. Ha vinto l’Europeo, uno scudetto col Napoli e gioca ad altissimo livello in Champions League. Credo che possa essere paragonato ad uno come Maldini, gioca sempre gare di primissimo spessore”.