Rudi Garcia, tecnico del Napoli, si è espresso in termini positivi su Giacomo Raspadori. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN: “Lui è un giocatore offensivo, farà gol e assist. Può giocare nei tre ruoli dietro la punta se c’è il trequartista, può fare l’esterno, la mezzala, dappertutto, va sfruttato e sono contento di lui. Non ha solo doti offensive, lavora tantissimo anche difensivamente. Lui non è uno che resta sulla linea ma si accentra, fa gioco, aiuta Osimhen”.