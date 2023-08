CdS – Il Napoli riflette sulla situazione Gaetano, i dettagli

Tempo di riflessioni in casa Napoli sul centrocampista Gianluca Gaetano, il classe 2000 attende di conoscere il suo fratello, ecco come ne parla il Corriere dello Sport:

“Riflessioni in corso anche sulla cessione di Gianluca Gaetano in prestito secco al Frosinone, operazione già definita a inizio weekend quando il Napoli aveva deciso di affondare su un altro centrocampista dopo aver perso Gabri Veiga.

Salvo poi prendersi qualche giorno per pensare: se fino a venerdì i piani non cambieranno, allora il trasferimento sarà congelato e Gaetano potrà continuare la stagione in azzurro”.