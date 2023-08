Archiviato l’affare ormai sfumato con Gabri Veiga, nell’ultima fase di mercato il Napoli potrebbe tentare un affare lampo. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“Dopo il mancato acquisto con Gabri Veiga, il Napoli proverà in tutti i modi a trovare un affare last minute. I nomi sul taccuino sono quelli di Lo Celso del Tottenham, Sofyan Amrabat della Fiorentina e Lazar Samardzic dell’Udinese. Il Napoli, però, potrebbe decidere anche di restare così e non pensare altri innesti”.