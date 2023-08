Garcia a Dazn: “Kvara fuori? Vi spiego il motivo. La squadra è stramotivata”

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Napoli-Sassuolo.

“Kvaratskhelia ha avuto problemi nella preparazione, ha subito un colpo al ginocchio in amicheviole col Girona ed ha giocato pochi minuti, saltando 12 giorni di allenamento. Preferisco metterlo nel secondo tempo sperando che faccia la differenza. È eccezionale averlo in questa seconda giornata, è una gioia. Il Maradona? Vogliamo rimanere padroni di casa, la squadra è stramotivata e con la giusta serenità. Poi, come si dice in Francia, lasciamo i cavalli quando inizia la gara”.