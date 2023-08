Ufficiale – Un altro Primavera lascia Napoli in prestito, Daniel Hysaj si trasferisce al Taranto in Serie C

Un’altra cessione in prestito per il Napoli, che lascia partire in prestito Daniel Hysaj, difensore italo-albanese, cugino dell’ex azzurro Elseid. Per il giovane difensore classe 2004 arriva il prestito in Serie C, dove giocherà nella prossima stagione con la maglia del Taranto. Dopo le ultime due stagioni trascorse in Primavera arriva il salto anche per lui, col Npoli che osserverà la sua crescita. Questa la nota del club pugliese sul proprio sito ufficiale: “La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Daniel Hysaj sino al 30/06/2024. Classe 2004, Hysaj è cresciuto nelle giovanili del Napoli. Il difensore italo-albanese nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Primavera azzurra. Anche a Daniel va il nostro benvenuto nella città dei due mari!”.