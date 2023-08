Frosinone-Atalanta – Le formazioni ufficiali del match, prima da titolare per Cheddira, in prestito dal Napoli

Ha inizio il secondo weekend del campionato di Serie A, con due partite alle 18.30, tra cui la sfida tra Frosinone e Atalanta al ‘Benito Stirpe’. Per la squadra gialloblu, che settimana scorsa hanno affrontato il Napoli arriva l’esordio in Serie A di Walid Cheddira. L’attaccante marocchino è appena arrivata in maglia ciociara in prestito dagli azzurri di Aurelio De Laurentiis, che vogliono valutare la sua crescita. Dall’altra parte esordio dal 1′ rimandato per Scamacca e De Ketelaere, mentre tra i titolari c’è l’obiettivo azzurro Teun Koopmeiners. Per Gasperini la scelta in attacco ricade sui fedelissimi, sulla coppia formata da Lookman e Zapata. Queste le formazioni ufficiali:

Frosinone – Cerofolini; Oyono; Monterisi; Romagnoli; Marchizza; Gelli; Mazzitelli; Barrenenchea; Baez; Cheddira; Harroui

Atalanta – Musso; Scalvini; Djimsiti; Kolasinac; Zappacosta; De Roon; Koopmeiners; Ederson; Ruggeri; Zapata; Lookman