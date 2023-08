Pessime notizie arrivano da Empoli, dove si trova in prestito dal Napoli il portiere Elia Caprile, che ha subito un infortunio grave alla caviglia. Come affermato in conferenza stampa dal tecnico dei toscani Zanetti il problema occorso al portiere lo lascerà fuori per un po’. Dalla Toscana si parla di ben 2 mesi out per il portiere ex Bari, ed ora il club di Corsi deve correre ai ripari per trovare un nuovo portiere.