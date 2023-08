Improta: “I tifosi attendono solo l’ufficialità del rinnovo di Osimhen, lui poteva andare via ma non ha voluto”

Nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte è intervenuto l’ex azzurro Gianni Improta, che ha parlato di Victor Osimhen. Queste le sue parole: “I tifosi attendono la notizia del rinnovo di Osimhen, riconoscendo in lui il calciatore che può dare gioie e che ha dimostrato sempre il suo valore sul campo. Ma ha anche dimostrato grande attaccamento alla città, ai colori e al popolo napoletano. Il nigeriano infatti non si è impuntato con la società per andare via, eppure avrebbe guadagnato molto di più altrove”