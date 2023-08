Cammaroto: “Le ultime su Amrabat e Samardzic”

Nel suo editoriale per Napolimagazine, Emanuele Cammaroto ha parlato del mercato del club partenopeo.

Ecco le sue parole: “A metà campo i centrocampisti rimasti sono cinque perché Demme e Gaetano sono fuori dai radar. Il primo non è nei piani di Garcia e nemmeno della società, l’altro vuole spazio e andrà in prestito. Koopmeiners era il vero obiettivo prima ancora di Veiga ed era anche il nome chiesto da Garcia”.

Poi Cammaroto ha concluso: “Ma l’Atalanta ha alzato un muro con una richiesta eccessiva di 55 milioni, a fronte di un’offerta da oltre 40 mln che pure il Napoli aveva fatto. Amrabat sarebbe adesso la soluzione migliore, Samardzic l’opportunità last minute. In entrambi i casi il costo del cartellino è di 25 mln ma attenzione alla pista estera che Adl preferirebbe per motivi di fiscalità e per sfruttare il decreto crescita. Si valuta l’idea di ottenere un prestito eccellente al gong del mercato in stile Anguissa”.