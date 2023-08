Paolo Ziliani, giornalista, ha scritto sul suo profilo Twitter a proposito della vicenda Gabri Veiga-Al Ahli. Non ha però parlato dell’operazione in sé, ma del fatto che il Napoli, con Piotr Zielinski, possa essere cautelato anche dal mancato arrivo dello spagnolo. Di seguito, il tweet: “Chi si dispera per la scelta di Veiga di andare in Arabia non ha mai visto giocare Zielinski ed era distratto anche sabato quando si è giocata Frosinone-Napoli”.

Chi si dispera per la scelta di #Veiga di andare in Arabia non ha mai visto giocare #Zielinski ed era distratto anche sabato quando si è giocata Frosinone-Napoli pic.twitter.com/htlHXZYBoV — Paolo Ziliani (@ZZiliani) August 24, 2023