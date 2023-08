Enrico Varriale, giornalista Rai, ha commentato su Twitter la scelta di Gabri Veiga di andare a giocare in Arabia, rinunciando a giocare la Champions con gli azzurri: “Non ho mai demonizzato gli arabi che fanno quello che i club europei hanno fatto con il Sud America. Ma tra uno che dopo aver vinto lo scudetto dice no a 15 milioni e un altro che a 21 anni, senza aver vinto nulla, dice no alla Champions preferisco chi ha ancora ambizioni sportive”.

