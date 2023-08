Tmw – Napoli, caccia al centrocampista. Tornano di moda Samardzic e Koopmeiners

Sfumato Gabri Veiga, il Napoli è a caccia di un altro centrocampista per poter completare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. Su tutti, i nomi principali sono due: Teun Koopmeiners e Lazar Samardzic. Il preferito resta il calciatore dell’Atalanta, ma la trattativa appare molto difficile. I bergamaschi infatti, cederanno l’olandese solo in caso di offerte irrrinunciabili, e non per cifre inferiori ai 60 milioni di euro. Per Samardzic invece la trattativa appare meno complicata, specie dal punto di vista economico. A 25 milioni si può chiudere. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.