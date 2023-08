Sky – Sporting ancora su Zanoli: chiara la posizione di ADL e di Garcia

Come riportato da Sky Sport, lo Sporting continua a seguire Alessandro Zanoli. Nei giorni scorsi, emissari del club portoghese sono stati in Italia per sondare la disponibilità del Napoli a cedere il suo terzino, ricevendo un secco no come risposta. Nelle ultime ore è arrivata una nuova offerta di 500 mila euro per il prestito più altri 12,5 milioni per il riscatto ma ADL è rimasto fermo sulla sua posizione. Per Garcia è incedibile e a una settimana dalla chiusura del mercato, la sua permanenza in azzurro come vice Di Lorenzo sembra ormai certa.