Repubblica: “Il Napoli riparta da Zielinski, Anguissa e Lobotka”

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club partenopeo non è preoccupato per il no di Gabri Veiga. Il calciatore ha scleto di volare in Arabia, ma ADL e Garcia sono consapevoli della forza fisica della squadra attuale. La voglia di Zielinski di restare, l’arrivo di Cajuste e la sicurezza di Anguissa e Lobotka saranno gli estremi per un centrocampo da campioni.

“Prima l’acquisto di un nuovo centrocampista era una necessità, poi è diventata invece una meno impellente opportunità, dopo la scelta inattesa di Piotr Zielinski di prolungare al ribasso il suo contratto con il Napoli. Il polacco ha deciso infatti in extremis di restare e anche così si spiegano le improvvise complicazioni nella trattativa per Gabri Veiga: il talentuoso e promettente giocatore spagnolo — 21 anni — individuato dallo scout per “fare reparto” nella zona mediana con Anguissa e Lobotka. L’affare si è arenato sul più bello. In mezzo al campo per Rudi Garcia le soluzioni alternative sono di nuovo abbondanti. In casa azzurra sta prendendo consistenza anche un piano B, per arricchire di una nuova soluzione (interna) il centrocampo di Garcia”.