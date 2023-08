Mancini nuovo ct dell’Arabia Saudita: 30 milioni all’anno fino al 2026

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini è ad un passo dal diventare il nuovo ct dell’Arabia Saudita. A giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità, con l’italiano che andrà a percepire un ingaggio da 25-30 milioni l’anno fino al Mondiale del 2026. Obiettivo principale però a breve termine per L’Arabia è la Coppa d’Asia che si terrà in Qatar a gennaio. I sauditi hanno vinto tre volte questo trofeo ma l’ultima volta risale al 1996 e toccherà a Mancini ripetersi. Il suo staff sarà lo stesso che aveva in Nazionale, compreso Andrea Gagliardi, che dirà addio alla Nazionale, e Lele Oriali, ex team manager.