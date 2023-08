Pini Zahavi, agente di Gabri Veiga, è intervenuto ai microfoni di El Partidazo de Cope. Per l’occasione, il procuratore ha parlato a proposito del mancato arrivo del calciatore spagnolo al Napoli e della successiva trattativa con l’Al Ahli. “Il Napoli non ha voluto pagare la clausola rescissoria di Gabri Veiga. Tuttavia, l’accordo con l’Al Ahli non è stato ancora chiuso. Continuiamo a parlare”.