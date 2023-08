Il Mattino – Nuova idea per la difesa, ma Natan convince sempre più

La sorpresa di questo calciomercato è stata l’addio di Kim Min-Jae. Dopo solo un anno, il talento sudcoreano ha lasciato Napoli per trasferirsi al Bayern Monaco. L’impatto dell’ex azzurro è stato devastante sul campionato italiano, una stagione superba accanto a Rrahmani. Dopo il suo addio è arrivato il giovanissimo Natan. Il brasiliano non ha ancora esordito in una gara ufficiale, con il Frosinone è stato preferito il connazionale Juan Jesus. Sicuramente più esperto. Esperienza che però non è servita come metro di giudizio a a Rudi Garcia a centrocampo, dove ha preferito mettere Cajuste al posto di Anguissa (forse perché appena uscito da un infortunio).

Intanto, Il Mattino rassicura i tifosi sull’ex Redbull Bragantino anche se resta l’idea Mohamed Simakan, centrale francese di origini guineane del Lipsia. A Castel Volturno cresce la fiducia per Natan, scrive il quotidiano.