Gazzetta – Elmas, l’agente minaccia di non rinnovare. Il punto

Grane in casa Napoli. Il “no” del Napoli al Lipsia sembra non essere piaciuto tanto a Fali Ramadani, agente di Eljif Elmas. Il rifiuto dei trenta milioni da parte del club tedesco “ha irrigidito il potente agente macedone – scrive la Gazzetta dello Sport – che minaccerebbe di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 col Napoli. Gioco delle parti, ma De Laurentiis non è tipo da farsi irretire da certi discorsi e cerca sempre di non perdere d’occhio la sostenibilità dei conti con la competitività della squadra.