Gabri Veiga-Al Ahli, Adani incredulo: “A 21 anni non vai al Napoli per andare in Arabia”

Lele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui incredulo, commenta il passaggio di Gabri Veiga all’Al-Ahli.

“Cioè, fatemi capire: Gabri Veiga, classe 2002, uno dei talenti più ricercati in questo mercato non va al Napoli, la squadra campione d’Italia, una delle squadre che ha fatto il più bel calcio in Europa, perché da classe 2002, a 21? Anni, va anche lui in Arabia, a 21 anni? Non vieni al Napoli e vai in Arabia? Fino a questo punto non lo avrei detto, sempre viva el futbol”.