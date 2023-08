Gabri Veiga non è né il primo né l’ultimo calciatore a preferire il ricco campionato arabo ai più competitivi campionati europei. Scelta clamorosa la sua, a soli 21 anni. Incomprensibili per molti. Il primo è Toni Kroos. Il centrocampista del Real Madrid ha fatto il pieno di like commentando il post su Instagram di Fabrizio Romano sulla vicenda del galiziano che andrà presto all’Al Ahli. Kroos ha scritto “Embarrassing“, imbarazzante.