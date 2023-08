Del Genio, giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Facebook riguardo la vicenda Veiga. Queste le sue parole: “Andare in Arabia a quest’età è una stupidaggine. Per quanto riguarda il Napoli, ci manca un centrocampista e i giorni alla chiusura del mercato sono sempre meno. Non si può puntare su Demme e Gaetano“.